Хаос и разногласия в правящей верхушке Украины весьма на руку российскому президенту Владимиру Путину

Об этом в эфире Politeka-online рассказал бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, конфронтация между патриотической частью избирателей и «зелеными» выгодна России, потому что она подталкивает разуверившийся электорат к пророссийским силам, и у тех значительно возрастают шансы прийти к власти на всех уровнях.

Комментируя недавние результаты соцопроса, согласно которому 47 % россиян относятся к украинцам враждебно, и 39% граждан Украины питают аналогичные чувства к соседям, Пономарев отмечает, что это не показывает реальное положение вещей:

«Это результат пропагандистского воздействия. У россиян там полные качели: то любовь, то ненависть. Одно слово Скабеевой, один шаг Соловьева. Это вообще ни о чем на самом деле не говорит, но зато очень много говорит о том, кто проводил социологические исследования. Потому что я слышал противоположные данные на эту тему».

Отвечая на вопрос, как влияют на российского президента Владимира Путина секторальные санкции, Пономарев подчеркнул, что для главы РФ они, скорее во благо, поскольку помогают ему оправдать промахи его правительства и сплачивают население вокруг вождя.

«Те же санкции, которые касаются отдельных людей и отдельных предприятий, они очень эффективны. Они заставляют Путина нервничать, они заставляют людей отползать и прятаться, чтобы не попасть под этот санкционный пресс. Именно поэтому я думаю, что Путин очень заинтересован в том, чтобы эту практику прекратить», – подчеркнул гость студии.

Ранее мы писали, что Путин хочет созвать Совет безопасности ООН для атаки перед очередной встречей в нормандском формате. На заседании Совбеза российская сторона в очередной раз озвучит обвинения в адрес Украины за то, что она якобы не выполняет Минские соглашения.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

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