Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы Украина вернула контроль над границей с оккупированным Донбассом

Об этом в комментарии журналистам рассказал аналитик Тарас Семенюк, передает портал 24.

По его словам, встреча лидеров Нормандской четверки обязательно состоится, а Кремль ведет двойную игру, заявляя якобы о срыве саммита.

Семенюк утверждает, что скоро начнутся горячие дискуссии относительно проведения выборов в ОРДЛО.

"Главный камень преткновения – возврат границы Украины. Москва хочет сначала выборы в ОРДЛО, а затем возвращение Украины контроля над границей. Украина наоборот. Россия апеллирует к формуле Штайнмайера, согласно которой сначала проводятся выборы, верификация результатов ОБСЕ и дальше возвращение границы. Но все понимают, что 400 километров границы в один момент не вернут. Маловероятно, что Россия после выборов передаст нам контроль над границей", - озвучил эксперт свое мнение.

По словам Семенюка, Владимир Путин не заинтересован в восстановлении Украине контролю за границей, потому что хочет и дальше влиять на ситуацию на Донбассе.

"Несмотря на это, встреча в нормандском формате состоится. Вопрос – на каких условиях. Каждые переговоры должны проходить по конкретному плану. Чтобы это не была встреча ни о чем, а достичь определенных договоренностей", - подытожил аналитик в общении с собеседниками.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин хочет избежать наказания за агрессию против Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин.

По прогнозам эксперта, на заседании Совбеза российская сторона в очередной раз озвучит обвинения в адрес Украины за то, что она якобы не выполняет Минские соглашения.

"Путин пытается привлечь к себе внимание и атакует", - заявил эксперт, объясняя действи президента РФ Владимира Путина.

Он также сделал предположение, что Кремль начал работу на опережение, они делают все возможное, чтобы показать якобы Украина совершенно не заинтересована в мире на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин может ударить по Украине изнутри. Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Политолог предупреждает украинцев, что Владимиру Путину сегодня важно не допустить стабилизации Киева и его экономического роста.

Орешкин также добавил, что "коллективный Путин" должен треснуть, но не позволить Украине добиться таких результатов, как, например, Польша.

"Путин не смог этого сделать в отношении Польши, Прибалтики и, думаю, не сможет сделать и относительно Украины", - резюмировал российский политтехнолог.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.