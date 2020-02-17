Пришло время президенту Владимиру Зеленскому проявить сильную руку, и разобраться с Кабинетом министров

Об этом завил политический эксперт Андрей Золотарев в студии Politeka Online. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Украина – страна неограниченных политических возможностей. В смысле, что у нас возможно все, любые сюрпризы, любые черные лебеди. Проблема заключается в том, что Кабинет министров и сам Гончарук превратился в такое слабое звено в системе власти», - отметил эксперт.

Алексей Гончарук

Золотарев добавил, что сейчас рейтинг власти сильно страдает из-за действий правительства.

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«Если мы посмотрим социологии, правда, нас в основном кормят рейтингами, а отчет, нормальный отчет, это 60 с лишним страниц графиков, диаграмм… Так вот все сходятся в том, что Кабмин слишком быстро набирает негатив. И персонально премьер, и Кабинет министров, они становятся раздражителем… И с этим надо что-то делать. Хотя некоторые эксперты считают, что в Украине формула «царь – хороший, бояре – плохие» не работает, нет, она работает. Но, как и любая технология, она работает ограниченное время. Тут, мне кажется, пришло время, продемонстрировать президенту сильную руку», - заявил он.

Эксперт напомнил, что однажды такая стратегия уже сработала.

«Помним ситуацию летом прошлого года. Тогда как раз экватор лета, был такой момент стагнации рейтингов и президента, и «Слуги народа». Недельный тур, Владимир Александрович едет по регионам, демонстрирует сильную руку, входя в такой образ почти Лукашенко… И это выстрелило, это дало плюс 10%», - отметил он.

При этом Золотарев подчеркнул, что уволить премьера Зеленский сейчас не может.

владимир зеленский, алексей гончарук

«Уволить сейчас Гончарука по целому ряду причин не может президент. Это был бы слишком нехороший сигнал. А вот провести радикальную реструктуризацию Кабинета министров – вполне», - подчеркнул эксперт.

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