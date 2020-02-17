Пришло время президенту Владимиру Зеленскому проявить сильную руку, и разобраться с Кабинетом министров

Об этом завил политический эксперт Андрей Золотарев в студии Politeka Online. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Украина – страна неограниченных политических возможностей. В смысле, что у нас возможно все, любые сюрпризы, любые черные лебеди. Проблема заключается в том, что Кабинет министров и сам Гончарук превратился в такое слабое звено в системе власти», - отметил эксперт.

Золотарев добавил, что сейчас рейтинг власти сильно страдает из-за действий правительства.

«Если мы посмотрим социологии, правда, нас в основном кормят рейтингами, а отчет, нормальный отчет, это 60 с лишним страниц графиков, диаграмм… Так вот все сходятся в том, что Кабмин слишком быстро набирает негатив. И персонально премьер, и Кабинет министров, они становятся раздражителем… И с этим надо что-то делать. Хотя некоторые эксперты считают, что в Украине формула «царь – хороший, бояре – плохие» не работает, нет, она работает. Но, как и любая технология, она работает ограниченное время. Тут, мне кажется, пришло время, продемонстрировать президенту сильную руку», - заявил он.

Эксперт напомнил, что однажды такая стратегия уже сработала.

«Помним ситуацию летом прошлого года. Тогда как раз экватор лета, был такой момент стагнации рейтингов и президента, и «Слуги народа». Недельный тур, Владимир Александрович едет по регионам, демонстрирует сильную руку, входя в такой образ почти Лукашенко… И это выстрелило, это дало плюс 10%», - отметил он.

При этом Золотарев подчеркнул, что уволить премьера Зеленский сейчас не может.

«Уволить сейчас Гончарука по целому ряду причин не может президент. Это был бы слишком нехороший сигнал. А вот провести радикальную реструктуризацию Кабинета министров – вполне», - подчеркнул эксперт.

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