Госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской конференции по безопасности раскрыл детали соглашения между штатами и Украиной в сфере вооружения

Помео назвал причину, почему США предоставили вооружение: "Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии".

С этими же целями штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности. Помпео подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий и будут поддерживать суверенитет Украины.

Ранее мы сообщали, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскрыл, какую именно военную помощь наша страна ожидает от США в этом году.

По его словам, Украине необходимы дополнительные корабли, радары, которые дадут возможность контролировать поверхность и за горизонтом, а также ракетные системы для усиления ракетного щита.

Кроме того, как сказал Пристайко, нужны тренировки и закрытая связь.

"Нам нужны спутниковые снимки. Вот это все нам нужно - этот перечень известен и нашим американским партнерам. В ходе переговоров мы просто пытаемся выбрать, что имеет наибольший приоритет», - отметил глава МИД.

Пристайко подчеркнул, что в 2020 году военная помощь из штатов должна вырасти, несмотря на скандалы с ее "заморозкой", решение о которой якобы исходило от президента США Дональда Трампа.

В частности, Пристайко отметил, что американская помощь должна увеличиться до 300 млн. долларов.

Напомним, информацию о том, что команда по приостановке военной помощи Украине в 2019-м году исходила от Трампа, подтвердил Джон Болтон, бывший советник президента США.

Болтон в своих мемуарах заявил, что Трамп затянул с военной помощью для Украины в размере 391 млн долларов с тем, чтобы заставить тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

Также Болтон подчеркнул, что вместе с Майком Помпео, а также главой Минобороны Марком Эспером пытался убедить Трампа разблокировать помощь, но тот был непреклонен.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.