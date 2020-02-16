После увольнения бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, Владимир Зеленский готов к серьезному разговору с олигархами

Об этом в эфире Politeka On-line заявил украинский политик, лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Это один из субъективных, но возможных факторов. Как президент Коломойского или каког-то политического клана, это добавит аргументов Зеленскому. Он над процессом. И теперь он готов к равным отношениям со всеми олигархами. То ли это Коломойский, или Ахметов, Пинчук и так далее», - отметил он.

При этом Томенко рассказал, что считает одной из главных угроз для Зеленского.

«Зеленский становится среднестатистическим президентом в худшем смысле этого слова. У него есть куча охрана и так далее. То есть, все ожидания народного учителя или простого человека-слуги народа абсолютно не оправдались. А если народ будет смотреть тот сериал, то его могут даже запретить», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что Томенко прокомментировал последние кадровые изменения в Офисе президента.

«Я бы сказал, что это завершение определенного этапа. Первого этапа деятельности Зеленского на посту президента. И если вернуться в эти ожидания, надежды, то я сказал бы, что это даже не медовый месяц, а конфетно-цветочный период, когда и президент не знает, что делает, и его команда не знает, что делает. Общество тем не менее готово ему простить все, и ожидает каких-то новых, иных стандартов в работе», - отметил политик, комментируя смену главы Офиса президента.

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