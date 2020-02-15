Президент Украины Владимир Зеленский удивил своими шутками во время выступления на конференции в Мюнхене

Как известно, Зеленский находится с двухдневным рабочим визитом в Германии. Сегодня он выступил с речью на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Президенту пришлось выкручиваться в самом начале мероприятия. Ему не дали микрофон для выступления.

«А где микрофон? Я могу получить микрофон? Я не могу без него. Он очень нужен, поскольку в другом случае не будет перевода», - отметил он, чем вызвал смех в зале.

Зеленский начал свою речь с того, что все в Европе постепенно забывают про военный конфликт в Украине, убирая нашу страну с повестки дня. Президент отметил, что намерен завершить войну на Донбассе и провести там местные выборы уже осенью этого года.

После того, как Зеленский завершил свою речь, ему стали задавать вопросы. Буквально сразу Зеленский отличился шуткой о наушниках. Ведущая спросила его, куда он дел наушники, которые у него были, на что президент отшутился, что это были его уши. Он добавил, что в наушниках, которые ему предоставили, он слышит только музыку. "Может, мои слова для вас музыка", - пошутила в ответ ведущая.

Не обошлось без вопроса об американском президенте Дональде Трампе, который из-за разговора с Владимиром Зеленским чуть не лишился своего поста.

«Я ждал этого вопроса. В моей прошлой профессии я мечтал получить Оскар. Я мечтал быть популярным в США. Теперь я очень популярен в США, но я не хотел популярности такой ценой», - отметил Зеленский.

Также украинский президент не упустил возможности пошутить насчет встречи с российским президентом Владимиром Путиным. "Было прохладно. И не только на улице», - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что в Германии Владимир Зеленский встретился с основателем Фейсбука Марком Цукербергом. На данный момент неизвестно, был ли между ними разговор или они просто сфотографировались.

«Сближаем мир. Делаем это вместе», – подписала пресс-служба Зеленского снимок с миллиардером.

Напомним, что всплыла правда о встрече Зеленского с человеком Путина.

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