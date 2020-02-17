Поведение экс-президента Украины Петра Порошенко в Мюнхене говорит о том, что мы имеем дело с, практически, саботажем

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Макс Бужанский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Давайте сразу определимся, какую общественность мы имеем ввиду. Она у нас очень не однородная. Есть 73% избирателей, которые поддержали президента Украины. Которые искренне ждут, что у него все получится. И процессы реинтеграции Донбасса начнутся. Есть 8% избирателей Петра Порошенко. Это такой смешной человечек, который бегал и хватал всех за руку на Мюнхенской конференции, как герой фильма "12 стульев". Они заняли позицию практически саботажников. В их интересах - любые неудачи, которые они используют для своей пропаганды», - отметил он.

В то же время Бужанский уточнил, что истинное отношение Порошенко к украинцам прослеживается по поведению его окружения.

«Как они реально относятся к процессам - мы все слышали и читали заявление господина Бирюкова в адрес вооруженных сил Украины, которые голосовали за Зеленского. Это 18 тысяч человек. Я не помню больше ни кого, кто, таким образом, позволял бы себе высказываться в адрес бойцов. При этом партия "Европейская солидарность" никак это не прокомментировала», - подчеркнул он.

А говоря о самом диалоге в Мюнхене, утверждает Бужанский, то там не было ничего катастрофического.

«Что касается самого Мюнхена, я читал эти 12 пунктов, что есть Минские соглашения и мирный процесс в Нормандском формате. А есть сопутствующая обстановка, которая явно не дотягивает до того состояния, в котором она должна быть. Нам нужно очень много подтянуть. Гуманитарную сферу - там она отдельно выводится. Есть вещи, о которых вообще не говорят. Не вижу ничего страшного и кошмарного там», - уточнил он.

По словам парламентария, ответов на острые вопросы боится только Порошенко и его сообщество.

«Вопрос о перезапуске диалога в обществе в отношении к очень острым вопросам, оно может испугать только тех, кто боится ответов на эти вопросы. Порошенко и его сторонников. Остальные этих ответов не боятся», - рассказал он.

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