Нардепы и топ-чиновники отправились в Мюнхен для участия в конференции по безопасности

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, сегодня, 14 февраля, на борту самолета в Мюнхен засекли пятого президента Петра Порошенко, нардепа и главу профильного комитета Рады Андрея Геруса.

По словам политолога Тараса Березовца, на борту также оказались исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

"Летим на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В самолете полно слуг, смотрю, Герус заходит, главное, чтобы Ляшко на борт не сел", – написал он в своем Telegram-канале.

Более того, на борту самолета засекли и друга Владимира Путина - Игоря Додона. Нардеп Алексей Гончаренко удивился, что президент Молдовы, известный своими пророссийскими взглядами, летит рейсом из Киева, а не из Кишенева.

Стоит отметить, что на Мюнхенской конференции планирует выступить и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы рассказывали о том, что Петр Порошенко устал от работы и спустил почти миллион на роскошный отдых. В частности, нардеп с начала 2020 года уже дважды летал во Францию.

В целом, отпуск в Европе стоил бывшему украинскому главе 712 038 гривен, согласно опубликованным в декларации данным.

Петр Алексеевич внес существенные изменения в декларацию, зарегистрировав тем самым расходы на туристические услуги во Франции, которые составили в первом случае 514 621 гривну и во втором - 197 417 гривен.

Также мы сообщали, что в Раде Петр Порошенко засветился с роскошным смартфоном. Его засняли в сессионном зале с iPhone Pro Max в руке. Минимальная стоимость этого аппарата составляет около 36 тысяч гривен.

Здесь стоит упомянуть, что с 1 января минимальная зарплата в Украие составляет 4 723 гривен - телефон Порошенко "тянет" на 7 "минималок".

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

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