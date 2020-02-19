Обострение на Донбассе показало, что Россия не собирается выполнять никакие мирные договоренности и продолжит нагнетать обстановку

Как в такой ситуации поступать Украине, в эфире Politeka-online рассказал директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, то, что произошло в Золотом 18 февраля, – намного шире, чем провокация, поскольку практически совпадают по времени чисто военные провокации, действия на внешнеполитическом фронте и действия на внутреннем политическом фронте.

«Это явно укладывается в общую стратегию Кремля. Скажем так: это проверка на слабость нашего президента. И в этих условиях я вижу, что необходимо принимать очень серьезные, очень решительные меры для того, чтобы это наступление по всем фронтам если не остановить, то хотя бы предупредить и не развить», – пояснил гость эфира.

Он подчеркнул, что целью России является не только Украина. РФ практически прямо говорит об установлении нового мирового порядка, о чем в очередной раз стало понятно на Мюнхенской конференции. И Путин приучает к Запад к «новой нормальности».

«И в этих условиях решать украинско-российский конфликт в рамках нормандского формата – ошибка. Необходимо сделать два шага на внешнем фронте. Во-первых, заявить, что минские договоренности не работают, и в этом виновата Россия, и выйти оттуда, и обратиться в Совет безопасности ООН, с просьбой созыва специального совещания Генасамблеи. На нем нужно решить два вопроса: признать Россию агрессором, и второе – это ввести миротворческую миссию», – подчеркнул Сунгуровский.

Эксперт уверен – будущее Донбасса будет зависеть от степени решительности нашего политического руководства, от того, насколько и с какой стороны оно готово показать себя. И замораживание конфликта – не самый худший вариант.

«На Украину явно со всех сторон давят с точки зрения капитуляции. А на Россию пытаются ослабить санкции, и Россия это чувствует, то я думаю, что замораживание конфликта, хотя бы временно, могло бы пойти нам только на пользу», – отметил он.

Напомним, у Зеленского поразили заявлением по Донбассу.

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