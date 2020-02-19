Совет безопасности ООН собрался после обострения на Донбассе

18 февраля состоялось заседание Совета безопасности ООН, где обсуждался вопрос наступления боевиков на Донбассе.

Украинскую делегацию возглавил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Он заявил, что на Донбассе были убиты 13 украинских военных с начала 2020 года. Кроме того, еще около 60 украинских военных получили ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков.

"Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе", - заявил Кислица на заседании Совбеза.

Он также отметил, что в 2020 году украинские позиции на востоке Украины были обстреляны боевиками более 400 раз.

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло добавила, что за прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских.

Богдан на Сейшелах пустился во все тяжкие и поиздевался над украинками: «Девочки, такое дело…»

Андрей Богдан после увольнения с поста главы Офиса президента Украины вовсю развлекается на Сейшелах.

Политик ранее уже делился с украинцами фотографиями со своего отпуска на райском курорте на своей странице в Фейсбук, передает Politeka. Однако, как выяснилось, даже в таком прекрасном месте у Богдана возникли проблемы. Об этом он рассказал в своем новом посте.

«Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие», - написал политик.

Его пост не мог не вызвать бурного обсуждения.

Слуга Зеленского посветила в Раде своей роскошью, фото попали в сеть: «Эпоха бедности закончилась»

Депутат от «Слуги народа» Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с роскошной сумкой от Prada.

Как сообщает Politeka, об этом в своем Фейсбук написала журналистка Анна Стешенко, комментируя фото, сделанные парламентским корреспондентом Яном Доброносовым.

На снимках рядом с парламентарием можно заметить большую зеленую сумку от бренда Prada.

«До избрания в парламент была «простой» чиновницей. Согласно декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87.225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области», - рассказала Стешенко.

При этом, по ее словам, стоимость такой брендовой сумки составляет 62.776 грн, что на 20 тысяч больше даже месячной зарплаты «Слуги народа» «без депутатских».

Напомним, зам Ермака засветился с рюкзаком за 2 тысячи евро, фото: один из самых дорогих брендов.

Как сообщала Politeka, любительница плотских утех из Слуги народа вляпалась в скандал: кадры удовольствия за 670 тысяч.

Также Politeka писала, что нардеп, жаловавшийся на обед за 300 грн, оскандалился новым причиндалом: кадры слили в сеть.