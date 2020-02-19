"...нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал..."

Председатель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Донбассе

Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление, передает "Эспрессо".

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.

У Арахамии уточнили, имеет ли он в виду, что огонь мог быть открыт украинскими военными.

"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и пр. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", - ответил он.

Напомним, во вторник, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе. Они атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Вследствие боя один украинский военный погиб, четверо ранены. Позиции украинских защитников не потеряны, отметили в ООС.

Позже состоялось заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"У нас было заседание СНБО. На повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с провокации, которая состоялась сегодня утром на контактной линии. У нас мощная армия. Провокации бывают, но армия сильно ответила. Ситуация постоянно контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс – потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров – курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру", - заявил не брифинге после заседания президент Владимир Зеленский.

Вопрос эскалации подняли и на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось в тот же день.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, наступление на Донбассе - лишь начало, появились тревожные данные разведки: "ударят в...".

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.