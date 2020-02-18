Террористы, которые 18 февраля развязали бои на Донбассе, заранее планировали попытку прорыва линии разграничения в Луганской области

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал известный волонтер и участник российско-украинской войны Роман Доник на своей странице в Facebook.

По его словам, происходящее сейчас на фронте должно было произойти и есть возможность, что все повторится вновь.

"Это должно было произойти и, возможно, это еще не конец. Вполне возможно, что еще ударят в другом месте. Также нужно понимать, что все эти подготовки и перемещения не могли быть не заметными. Была активность, были донесения разведки, и вся картина подготовки была известна Хомчаку", - написал волонтер.

Он объяснил, что для такую военную операцию невозможно было провести без подготовки. А перемещение из зон отведения артиллерии противника, которая подчиняется непосредственно руководству армейских корпусов армии РФ, не происходит внезапно

Доник отметил, что ему сложно понять стратегическую задумку того, что сейчас происходит – прорвать линию обороны, учитывая, что высоты по-прежнему наши и есть артиллерия, боевикам будет сложно.

Кроме того, Доник заметил, что активность на этом участке фронта выросла уже давно, о чем докладывала разведка и писали СМИ.



" В стык двух бригад били постоянно. За некоторые сутки счет мин, выпущенных обеими сторонами, шел на сотни. Просто вам всем это было не интересно, потому что от войны и плохих новостей устали все. Просто власти стеснялись об этом говорить, потому что "нужно же перестать стрелять" и они "уже закончили войну"", - подытожил участник российско-украинской войны.



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