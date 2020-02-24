Коронавирус в Украину может попасть не только через Азию, но также через одну из европейских стран

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политический советник Александр Харебин для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он считает, что сейчас коронавирус может попасть в Украину через Италию, где находится множество украинских заробитчан.

"Нынешняя ситуация с Италией, где более 130 человек уже заболело и трое умерло, сложно было даже представить, что такое возможно в одной из европейских стран. Стоит напомнить, что в Италии очень много заробитчан из Западной Украины. Это третья страна в мире по динамике и количеству начинающего-заболевания, третья - после Китая и Южной Кореи", - отметил эксперт.

Он также добавил, что теперь необходимо досматривать наших заробитчан, приезжающих из Италии: автобусы, самолеты и микроавтобусы.

"Сейчас начинаются православные праздники и все эти люди поедут сюда. Пока мы не решим вопрос, как проверять их там, то сложно говорить, что Украина готова к обнаружению и лечению коронавируса. Как бы теперь жители Львовской области, которые были против приезда эвакуированных из Китая, не столкнулись бы с этим заболеванием первыми", - заявил Харебин.

Кроме того, тот утверждает, что сечас нет уверенности в том, что все западные СМИ, говорят правду о коронавирусе.

"По данным агенства Reuters срок созревания вируса инкубационного периода составляет 27 дней. И, что же теперь с этим делать? Ведь другие говорили о 14 днях. Поэтому перед Украиной теперь стоит множество вопросов и проблем. Главное - готова ли Украина и ее правительство к потенциальному приезду граждан с разных частей мира, где распространяется коронавирус?", - резюмировал советник.

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