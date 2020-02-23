Мировая экономика потеряет 0,1% роста в текущем году из-за коронавируса

Директор-распорядитель МВФ Кристиана Георгиева на собрании G-20 сообщила, что по предварительным прогнозам, до начала истории с коронавирусом, предполагалось, что уровень мирового роста ВВП увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в текущем. Об этом сообщил Укринформ.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже (прогнозируемого - ЭП.) ", - заявила директорка.

Она также добавила, что Фонт не исключает и более грозных сценариев, когда распространения вируса продолжится дольше во всем мире и последствия станут более затяжными.

Специалисты Oxford Economics сообщили, что в результате распространения коронавируса рост мирового ВВП замедлился и составил 1,9%. Поэтому нужно пересмотреть общий мировой рост с 2,5% до 2,3%.

Потери в денежном эквиваленте могут состтавлять от 0,4 до 1,1 триллиона долларов.

Ранее мы сообщали, что журналист Андрей Пальчевский рассказал о панике, которая охватила Италию в связи с коронавирусом.

Андрей Пальчевский записал небольшое видео на своей странице в фейсбук.

«Карантины в Италии, а ведь еще день назад все было «под контролем» – кому верить????», – подписал он свое обращение к пользователям сети.

Журналист объяснил, что пока китайцы за пять дней успевают построить завод и выпускают 250 тысяч масок в день, итальянцы окружили маленькие городки числом 12 или 13. Около 600 человек уже в карантине, а войска привлекаются для того, чтобы люди не шатались просто так.

«Ограничен транспорт, закрыты школы, отменены футбольные матчи – такого не было, наверное, со времен покорения Рима", – говорит Пальчевский.

Напомним, трагедия на лайнере с украинцами

А еще Politeka писала, что медики в спецкостюмах срочно приехали в Новые Санжары из-за тех, кто в карантине

Также Politeka сообщала, что фотография главы Минздрава Зоряны Скалецкой в хирургическом шлеме сделана не в Новых Санжарах



