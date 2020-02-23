Одной из иностранок, которая пережидает карантин вместе с эвакуированными из Уханя украинцами, стало плохо

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Politeka. По его словам, у женщины обострилась хроническая болезнь. У нее были боли в животе, поэтому врачам пришлось провести срочную диагностику.

Как рассказал Ляшко, врачи вызвали скорую помощь для проведения дополнительного обследования и сдачи анализов. Врачи прибыли в Новые Санжары с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики. Женщину обследовали, поставили предварительный диагноз (обострение хронической гастроэнтерологической болезни) и прописали лечение.

Ляшко подчеркнул, что никаких признаков ОРВИ у людей, находящихся в обсервации, нет. Он добавил, что врачи, которые прибыли на вызов, сработали очень оперативно. Они соблюдали все санитарные нормы, заходя и выходя из обсерватории.

Напомним, что сегодня пошел четвертый день карантина. Согласно плану, эвакуированные из Китая украинцы пробудут в обсервации 14 дней.

Ранее мы писали, что приезд в Новые Санжары украинцев из Уханя вызвал массовые протесты, которые закончились стычками с полицией и нападением на автобусы с эвакуированными людьми. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, местных жителей специально подстрекали не пускать людей в санаторий. По его словам, речь идет о политиках, которые пытались получить политические очки перед будущими парламентскими выборами. Аваков добавил, что с начала эпидемии коронавируса в Украину разными путями приехало не менее семи тысяч человек.

Напомним, что фотография главы Минздрава Зоряны Скалецкой в хирургическом шлеме сделана не в Новых Санжарах.

Как сообщала Politeka, ад в Новых Санжарах рискует повториться, Украина отправит в Ухань новый самолет: экстренное заявление.

Также Politeka писала, что топ-политик поплатился за истерику вокруг коронавируса: детали громкой отставки.