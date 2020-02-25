Условия для укрепления курса гривны сложились на сегодняшний день просто удачно

Как сообщает Politeka.net, об этом заявил финансовый аналитик Сергей Фурса для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Курс гривны зависит от мировой экономики, но, пока условия торговли для Украины просто идеальны. Ситуация последние пару месяцев улучшается. У нас растет стоимость товаров, которые продает Украина, а падает стоимость товаров, которые покупает Украина. В первую очередь - это газ и нефть. Поэтому для гривны, пока все прекрасно", - заметил эксперт, добавив, что все может измениться из-за мировой экономики.

Кроме того, он рассказал, почему произошло укрепление гривны относительно к доллару.

"Гривна укрепляется за счет того, что у нас хороший денежный баланс. У нас больше денег в страну заходит, чем выходит. Речь не только об облигациях. Например, в прошлом году к нам зашло 4 миллиарда инвесторов. Деньги инвестров могли стать тригером, но главное - это все же позитивный платежный баланс. Торговый баланс у нас остается в минусе, но это лишь часть платежного баланса, который глобально работает у нас в плюсе", - рассказал Фурса.

Также эксперт прокомментировал информацию о том, что по итогам первого месяца текущего года госбюджет недополучил 14 миллиардов гривен.

"Глобально все это произошло из-за курса. Надо просто сокращать расходы бюджета, согласно факту поступления. Проблема в том, что закладывают поступления таможни на уровне курса 29, а стал курс 24. Вот именно такая разница в цифрах дает такой эффект. Эта разница может сыграть и дальше, мы все еще будем получать минус, пока курс находится на 24, 5. Поэтому неизбежно произойдет пересмотр бюджета", - резюмировал эксперт.

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