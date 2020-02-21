Доллар в Украине возобновит свое падение 21 февраля

Об этом свидетельствует официальный курс валют на пятницу, 21 февраля, представленный Национальным банком Украины (НБУ).

Судя по данным финансового регулятора, доллар после непродолжительного затишья снова устремился вниз. Курс американской валюты в пятницу упал на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Так, официальный курс гривны к доллару 21 февраля составит 24,4777 грн за 1 доллар. В то же время, 20 февраля он составлял 24,5231 грн за 1 доллар.

В свою очередь, курс евро составит 26,4249 грн за 1 евро. Валюта подешевела на 6 копеек: днем раньше ее курс держался на отметке 26,4862 грн за 1 евро.

Также отметим, что 20 февраля курс доллара и евро вырос на 1 копейку.

До этого мы писали о том, что украинские банки в скором времени снизят процентные ставки и будут меньше платить украинцам, которые хранят деньги на депозитных счетах. В Нацбанке заявили, что намерены снизить процентную ставку по гривневым депозитам до 10% годовых, а долларовые вообще до 1%. Это, по мнению специалистов, позволит удешевить кредиты, которые необходимы для оживления экономики.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий соглашается, что такое решение будет шоком для многих украинцев. Особенно тех, кто привык зарабатывать на депозитах. Но банкиры считают, что депозиты должны перестать быть способом заработка. Как объяснил Чурий, банки должны привлекать гривны для дешевого кредитования. Поэтому ставки по депозитам в иностранной валюте упадут до 1%.

Глава правления Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас уверяет, что низкие процентные ставки по депозитам свидетельствуют о здоровой экономике. По его словам, 10% - это оптимальная цифра для того, чтобы люди могли заработать, а банки не теряли деньги. Он уверен, что из-за снижения ставки сильного оттока депозитов не произойдет.

Напомним, украинцев ошарашили новыми ставками по депозитам: «Опустятся ниже некуда».

Как сообщала Politeka, курс валют резко изменился, доллар и евро задавили гривну: чего ждать украинцам.

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