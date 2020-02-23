Курс валют в Украине 23 февраля удивит всех на рынке, доллар и евро буквально застынут на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Уточним, что сегодня 100 долларов обойдутся вам в 2447,77 гривен. А 100 евро будут торговаться по стоимости 2641,29 гривен.

А к средине 21 февраля доллар торговался по 2445,05 гривен за 100 купюр.

При этом в понедельник, 24 февраля, валюту ждет новое падение: за 100 долларов нужно будет отдать 2445,3 гривны. А за 100 евро – 2641,29 гривен.

До этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала. Об этом сообщают эксперты Capital Economics.

"В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - заявил экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Также специалист добавляет, что эпидемию остановят, а оставшееся время мировая экономика наверстает потерянное производство. В середине 2021 года ВВП достингет того уровня, на котором он и был бы, если бы не пришла эпидемия.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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