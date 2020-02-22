Курс валют в Украине 22 февраля удивит всех, доллар и евро попросят взять «передышку» у гривны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, сегодня 100 долларов обойдутся вам в 2447,77 гривен. А 100 евро будут торговаться по стоимости 2641,29 гривен.

Уточним, что к средине прошедших суток, 21 февраля, доллар торговался по 2445,05 гривен за 100 купюр.

А вот уже в понедельник, 24 февраля, валюту ждет новое падение: за 100 долларов нужно будет отдать 2445,3 гривны. А за 100 евро – 2641,29 гривен.

Как сообщалось ранее, украинские банки в скором времени снизят процентные ставки и будут меньше платить украинцам, которые хранят деньги на депозитных счетах. В Нацбанке заявили, что намерены снизить процентную ставку по гривневым депозитам до 10% годовых, а долларовые вообще до 1%. Это, по мнению специалистов, позволит удешевить кредиты, которые необходимы для оживления экономики.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий соглашается, что такое решение будет шоком для многих украинцев. Особенно тех, кто привык зарабатывать на депозитах. Но банкиры считают, что депозиты должны перестать быть способом заработка. Как объяснил Чурий, банки должны привлекать гривны для дешевого кредитования. Поэтому ставки по депозитам в иностранной валюте упадут до 1%.

Глава правления Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас уверяет, что низкие процентные ставки по депозитам свидетельствуют о здоровой экономике. По его словам, 10% - это оптимальная цифра для того, чтобы люди могли заработать, а банки не теряли деньги. Он уверен, что из-за снижения ставки сильного оттока депозитов не произойдет.

Напомним, украинцев ошарашили новыми ставками по депозитам: «Опустятся ниже некуда».

Как сообщала Politeka, курс валют резко изменился, доллар и евро задавили гривну: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что НБУ обновил курс валют, гривна покажет характер: что творится в обменниках.