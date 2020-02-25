Курс валют в Україні на 25 лютого здивує зміною, гривня різко здасть позиції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2449,95 гривень (+4,65 грн). Схожа ситуація буде і з кусом євро – за 100 банкнот потрібно буде вивалити 2651,09 гривень (+9,8 грн).

Уточнюється, що до середини понеділка, 24 лютого, 100 доларів торгувалися за 2449,49 гривень.

Раніше ми повідомляли, що експерти розповіли про ситуацію з курсом валют в Україні найближчим часом.

Курс долара в країні здивує багатьох українців на наступному тижні. За словами експертів, найбільш популярна валюта у світі наступного тижня в Україні буде стабільна і не піднесе неприємних сюрпризів.

«Міжбанк на наступному тижні очікується в рамках 24,45-24,55 грн/$», – тобто без істотних змін, зазначає експерт Олег Курінний.

У матеріалі йдеться про основні продавців долара, а саме - вітчизняних підприємствах-експортерах:

«Вони продовжують платити податки, тому конвертують виручку». А також про агропідприємствах, які конвертують свої заробітки під посівну. Іноземці ж у цій ситуації, навпаки, «пасують».

Повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, відправив у Київ групу експертів.

Прес-служба МВФ метою візиту назвала проведення технічних обговорень.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання та забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

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