События вокруг отставки главы Кабмина Алексея Гончарука поставили президента Украины Владимира Зеленского в очень сложное положение

Страна оказалась на грани серьезного политического кризиса, и в этой ситуации главе государства нужно провести серьезную работу над ошибками в кадровой политике.

Об этом в эфире Politeka-online рассказал политолог Сергей Гайдай. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

«У него суперзадача. Я очень ему не завидовал. И очень завидовал его мужеству, что он решился снести прежнее государство. Но я думал, что у него хватит удачи или чувств, чтобы понять, что нельзя, придя и снеся старое государство, его персонажей, оставить механизм прежним и просто притянуть средний сегмент тех же, кто в нем работал, чтобы он работал», – подчеркнул гость студии.

Видя, что такая система себя не оправдала, власти начали поиски, но снова рискуют повторить прежние ошибки.

«Думают: «а черт побери, давай сменим персоналий», и берут таких же», – пояснил политолог.

Как известно, 4 марта за увольнение с должности премьер-министра Алексея Гончарука проголосовали 353 народных депутата. После успешного голосования парламентарии встали, громко кричали и аплодировали.

Не брали участия в голосовании фракции «Европейская солидарность» и «Голос».

На заседании парламента присутствовал и президент. Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде раскритиковал Кабмин Гончарука, заявив, что отсутствия коррупции недостаточно. Он отметил, что правительство знало, что делать, но знать мало – нужно много работать.

Теперь, согласно процедуре, Владимир Зеленский должен подать на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность главы правительства. Вероятнее всего, новым премьером станет Денис Шмыгаль.

Что касается Гончарука, то он накануне написал заявление об отставке. После его ухода Кабмин ждут серьезные трансформации.

Напомним, что Алексей Гончарук обречен, премьера ждет печальная судьба после изгнания: «Прощай».

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