Что известно о кандидате в министры

Министерство энергетики и защиты окружающей среды вместо нынешнего Алексея Оржеля может возглавить кандидат, которого лоббировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Так, в феврале Тимошенко предлагала Ивана Плачкова на должность члена конкурсной комиссии по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом стало известно из документов, которые оказались в распоряжении "Экономической правды".

Стоит отметить, что Тимошенко высоко отзывалась о профессионализме Плачкова в обращении к главе комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу.

"...Имеет безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет", - говорится в заявлении Юлии Владимировны.

О Плачкове известно, что в в 1994 году он стал главным инженером "Киевэнерго", а вскоре и возглавил эту компанию.

В 1999 году его назначили министром энергетики Украины в правительстве Виктора Ющенко, но впоследствии он вернулся к руководству "Киевэнерго".

В правительстве Тимошенко Плачков снова возглавил Министерство энергетики.

После этого чиновник успел побывать губернатором Одещины, главой подконтрольной ДТЭК Рината Ахметова Бурштынской ТЭС. А с 2012 года является председателем наблюдательного совета компании "Киевэнерго", находящегося в управлении ДТЭК.

Кроме того, Плачков занимается бизнесом - у него своя винодельня "Колонист" в селе Криничное в Одесской области.

Таким образом, Тимошенко с Плачковым собрались отхватить лакомый кусок, нацелившись на сферу энергетики.

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Напомним, названо имя нового премьер-министра, Гончарук уходит не один: что известно о новом Кабмине.

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