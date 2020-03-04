Денис Шмыгаль, ставший кандидатом президента Владимира Зеленского на должность премьер-министра, сообщил о том, что уже трое человек отказались работать в его правительстве

Об этом Шмыгаль заявил на встрече с главами фракций, передает нардеп Алексей Гончаренко у себя в Телеграм-канале, пишет Politeka.net.

Так, от должностей в Кабмине Шмыгаля отказались Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов.

Отметим, Коростелев мог стать вице-премьером по вопросам оборонной промышленности. Жуковскому предлагали должность министра экономики, а Милованову - возглавить Минагрополитики.

Также сообщалось, что министр образования и науки Анна Новосад решила уйти с должности, отказавшись работать в новом Кабмине.

Напомним, сегодня, 4 марта, на заседании фракции "Слуги народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Ранее мы сообщали, в Украине грядет перезагрузка правительства. Стало известно, что Гончарук уже написал заявление об отставке, также планируется уход ряда министров.

В частности, на заседании фракции СН должны объявить новых глав Министерства по делам ветеранов, Министерства аграрной политики, Минпромышленности и Минздрава. В то же время главы МВД, Минфина, Минюста и Минэкономики сохранят свои посты.

Политический аналитик Виктор Таран жестко разнес Гончарука, отметив, что его отставка вызвана нерешительностью - "поэтому говорим "прощай", а не "до свидания".

По его словам, Гончарук потерял шанс стать крупным политическим игроком в стране: "А вот козлом отпущения на ближайшие полгода он точно станет. Сейчас его ждет «публичная порка» на всех экранах страны. При чем больше его будут критиковать Слуги Народа. Ведь так удобно будет повесить на него все просчеты в социально-экономической политике за последние полгода".

Напомним, кресло под Гончаруком начало шататься еще с конца прошлого года, после того как вспыхнул скандал с огромными зарплатами в правительстве и премиями в госкомпаний.

Напомним, названо имя нового премьер-министра, Гончарук уходит не один: что известно о новом Кабмине.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.