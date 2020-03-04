Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, фото документа появилось в сети

Заявление об этом показали сегодня, 4 марта, на заседании комитета в Верховной Раде.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - написал он 3 марта в обращении к парламенту.

Отметим, на заседании фракции «Слуга народа» спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что получил от нынешнего министра заявление об отставке по собственному желанию.

В свою очередь присутствовавший на заседании фракции Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Кроме того, президент предложил кандидатуры министров, которые должны заменить членов нынешнего Кабмина.

Так, министром экономики должен стать Роман Жуковский, который работает во Всемирном банке. А нынешний глава ведомства Тимофей Милованов по задумке президента должен будет возглавить министерство сельского хозяйства.

На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского.

Министерство энергетики и экологии также должно сменить руководителя, однако его кандидатура пока не раскрывается.

Министром промышленного развития и оборонного комплекса президент предложил назначить Игоря Корыстылева.

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также уйдет в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место займет министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.

Отметим, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Парламент может заменить главу правительства и назначить ряд новых министров.

Напомним, названо имя нового премьер-министра, Гончарук уходит не один: что известно о новом Кабмине.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала, что отставка Гончарука под вопросом, в Раде выдали всю правду.