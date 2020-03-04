Алексей Гончарук потерял шанс стать крупным самостоятельным игроком в украинской политике

Как передает Politeka.net, подобное мнение озвучил политолог Виктор Таран.

По его словам, для этого Гончаруку достаточно было во время брифинга сделать несколько публичных акцентированных заявлений: о влиянии Коломойского и других олигархов на ОПУ и об атаке на силовиков.

Таран не сомневается, что именно после таких поступков люди становятся публичными политиками.

"Так становятся публичным политиком. Так получают общественную и международную поддержку. Так - возвращаются во Власть. Не рискнул. Поэтому сегодня мы ему говорим не «до свидания», а «прощай». Второго шанса попасть на политический Олимп у него не будет", - отметил он и намекнул, что отныне у Гончарука табу на политическую деятельность.

Политолог также предупредил Алексея Гончарука, что отныне он станет "козлом отпущения".

"А вот козлом отпущения на ближайшие пол-года он точно станет. Сейчас его ждет «публичная порка» на всех экранах страны. При чем больше его будут критиковать Слуги Народа. Ведь так удобно будет повесить на него все просчеты в социально-экономической политике за последние полгода. И союзников, которые бы могли его защитить - у него не будет. Но это был выбор Гончарука, за который он будет нести публичную ответственность", - резюмировал Таран, комментируя заявку премьера об отставке.

Ранее мы сообщали о том, что Алексей Гончарук подал заявку об отставке. Соответствующее заявление было представлено сегодня на заседании профильного комитета.

Отметим, на заседании фракции «Слуга народа» спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что получил от нынешнего министра заявление об отставке по собственному желанию.

В свою очередь присутствующий на заседании фракции Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.

Кроме того, президент предложил кандидатуры министров, которые должны заменить членов нынешнего Кабмина.

Напомним, названо имя нового премьер-министра, Гончарук идет не один: что известно о новом Кабмине.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала, что отставка Гончарука под вопросом, в Раде выдали всю правду.