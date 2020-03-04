Ситуация с назначениями в украинском правительстве свидетельствует о роковой ошибке президента Владимира Зеленского

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политтехнолог Сергей Гайдай (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Хочется ошибиться. Но давайте говорить, кто является основной действующей силой команды Зеленского сегодня в исполнительной власти? Это что, новые люди? Это люди, которые не имели опыта украинской власти. Зато они имели концепции образования и какие-то другие кейсы. Я вспоминаю, такая задача стояла перед командой грузинских реформаторов еще с 2013 года. С одной стороны - они четко понимали, что брать прежних в Грузии невозможно. Ибо это все люди из большой коррупционной машины. Государственной или криминальной машины, потому что там коррупционеры были срощены с криминалом, которые назывались "воры в законе», - отметил он.

Гайдай уточнил, что для реформы Грузии понадобилось возвращать заробитчан, однако Зеленский этого не сделал.

«Они искали грузинов, но в Европе. Тех, которые поехали делать свою карьеру. И возвращали их назад. Деньгами, амбициями, чем угодно. Где Зеленский берет основных своих персонажей? Это средний сегмент все той же государственной машины. Это люди с большим опытом все той же государственной машины, которая показала свою неэффективность. Той машины, которая стала главной причина эти дети - соросята и другие, пришли к власти. И что - мы снова берем тех же? С тем же опытом? Гончарук тоже был похож на того же. Богдан - тоже самое. Самое главное - у этих людей есть хоть какой-то опыт быть функционером. А нам нужны визионеры. Которые знают, что делать. Как вот это отставшее государство демонтировать. Не побояться. Чтобы на его месте выстроить эффективные, компактные, рабочие механизмы, которые будут отвечать вызовам времени», - подчеркнул он.

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