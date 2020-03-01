Глава украинского правительства Алексей Гончарук снова подогрел слухи о своей возможной отставке

Причиной намека на якобы возможный уход стали его разногласия с членами Кабмина и президентом.

Однако, как передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявления об отставке от Гончарука в парламент не поступало. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 1 марта.

Вместе с тем Разумков не ответил, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады рассматривать кадровые вопросы, в частности об отставке правительства или частичного изменения его состава:

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады".

Так, в парламенте планируют заслушать отчет Министерства внутренних дел, СБУ, ГБР, НАБУ и Офис генпрокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все интересующие вопросы.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Позже глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Рада рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств в Украину для участия в многонациональных учениях в 2020 году, законопроект об изменениях в законодательство в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции», а также проект изменений в закон «О нацбезопасности Украины» о вступлении в силу положений о главнокомандующем ВСУ, генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск и так далее

Напомним, пристыженный Разумков рассказал «слугам», что о них думают украинцы.

Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки.

Также Politeka писала, что Гончарука настигла жесткая расплата, не помог даже Зеленский: терпение украинцев лопнуло.