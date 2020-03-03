Вместе с главой правительства Алексеем Гончаруком свои должности покинут еще ряд министров

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Politeka.net. По его информации, Кабмин будет перезагружен, и его возглавит Денис Шмыгаль – действующий вице-премьер, который ранее работал губернатором Ивано-Франковской области.

На заседании фракции президентской партии объявят новых глав Министерства по делам ветеранов, Министерства аграрной политики, Минпромышленности и Минздрава.

В то же время посты сохранят главы МВД, Минфина, Минюста, Минэкономики и Минобразования.

Кто займет пост вице-премьера, пока еще неясно.

Ранее мы сообщали, кресло под Гончаруком начало шататься еще с конца прошлого года, когда всплыла правда о космическим зарплатах и премиях работников Кабмина. Затем последовал скандал с прослушкой в его кабинете: Гончарук на совещании признался что ничего не смыслит в экономике, также, как и Зеленский.

Последней каплей стала ситуация с подорожанием коммунальных услуг на фоне обещанного понижения (газ, отопление и т.д.). Несмотря на многочисленные жалобы украинцев на неподъемные платежки, Гончарук продолжал заявлять о неких "успехах".

Так, чиновник недавно похвастался: «Мы прекрасно прошли зиму, это произошло и благодаря прекрасной погоде... За февраль люди получат рекордно низкие платежки за последние годы».

В частности, он сообщил, что цена за газ в феврале была ниже 4 тыс грн за тысячу кубометров. Это должно позволить некоторым теплогенерирующим предприятиям снизить стоимость услуг для потребителей.

Жители страны активно комментируют утверждение политика, заявляя что все им перечисленное - не является заслугами правительства, а просто результат на удивление теплой зимы.

«Классика - прошла весна, настало лето, спасибо партии за это», «Мы прекрасно прошли зиму благодаря прекрасной погоде! Лучшего профи и профессионала уже не найти! Еще раз дружно хлопаем в ладошки!», «Кто-нибудь верит этому популисту?», «В январе уже были рекордно низкие... Выбрал незнаек наш мудрый народ», - реакция украинцев очевидна.

Напомним, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала, что Разумков показал, за что будут наказывать Кабмин Гончарука: названа решающая дата.