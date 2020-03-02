Стало известно, что именно обсуждали в ресторане Алексей Гончарук и Андрей Ермак

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter сделал журналист Кристофер Миллер, передает Politeka.net.

По его словам, премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели тайную встречу в ресторане индийском ресторане "Сутра".

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу... Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - написал Миллер и опубликовал в качестве доказательства совместное фото топ-политиков.

Более того, издание Украинская правда опубликовало видео, на котором можно увидеть, как Алексей Гончарук и Андрей Ермак покидают индийский ресторан в Киеве.

По информации Telegram-канала Легитимный, во время встречи Андрей Ермак поставил Гончаруку жесткий ультиматум.

«Премьер-министр Алексей Гончарук в столичном ресторане индийской кухни Sutra встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Наш источник сообщает, что Гончарук просил встречу с Президентом!.. Наш источник в Офисе Президента сообщил, что на «скрытой» встрече Глава Офиса Президента Андрей Ермак озвучил «ультиматум» Премьер-министру Алексею Гончаруку. Вопрос в том примет ли Гончарук его или пойдет «войной», - говорится в сообщении.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷‍♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Ранее мы сообщали, что Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своем грядущем увольнении и рассказал, готов ли извиниться за космические зарплаты своих министров.

«Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал», - подчеркнул премьер.

При этом он признал, что встречался с Сергеем Тигипко, который, по сообщениям СМИ, может занять его место.

Позже появилась информация о том, что Владимир Зеленский созывает срочное заседание Верховной Рады, на котором могут рассмотреть вопрос об отставке Алексея Гончарука и кадровых изменениях в Кабмине.

Напомним, новым премьером может стать чиновник времен Януковича, украинцы взбесились.

Как сообщала Politeka, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только.

Также Politeka писала, что Гончарук порешает: Зеленский с СНБО пошел на кардинальные меры из-за карантина в Украине.