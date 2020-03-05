Новый премьер-министр Денис Шмыгаль для большинства во власти – закрытая книга, и сейчас все гадают, какими будут его первые шаги на посту главы Кабмина

По мнению политического эксперта Виктора Небоженко, преемник Гончарука будет вести жесткую политику

Такое мнение он высказал в эфире Politeka-online. Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

«Он пришел на должность премьер-министра без программы. Мы не знаем, какие у него политические, экономические, юридические взгляды. Внешне даже проводят такую параллель: «Ааа, он бывший налоговик? Ну, так он будет закручивать гайки, значит. Опять стонет мелкий бизнес, а крупный потирает руки, потому что они всегда откупаются», – пояснил гость эфира.

По словам Небоженко, Зеленский или сам Шмыгаль должны были хотя бы намекнуть на политическую роль премьер-министра.

«Например, того же Гончарука представляли как молодого перспективного реформатора, который от мелкого клерка и грантопользователя добрался до должности премьер-министра. Риск был большой, но это – пресловутое «новое лицо»», – отметил эксперт. Шмыгаль же в этой ситуации – классика, о нем никто ничего не знает.

И тут же Небоженко отмечает, что одной из фундаментальных ошибок в связке Зеленский-Гончарук было то, что Кабмин был разобщен:

«Президент понял, что нельзя опираться только на «новые лица» и людей, которые красиво говорят о реформах. Также до него дошло, что нельзя опираться только на друзей и знакомых. Нет у нас в Украине ни одного политика, который мог бы только на основании своей телефонной книжки построить несколько Кабминов».

Успех работы Шмыгаля зависит от того, насколько эффективно будет выстроен треугольник: «Кабмин – Офис президента – Верховная Рада». Если президент будет поддерживать премьера в его работе, есть надежда, что этот состав продержится дольше за предшественников, хотя в целом на перспективы Кабмина Небоженко смотрит с «большим сомнением».

«Видя задачи, которые стоят перед нами, а это, в первую очередь МВФ и грядущие переговоры, я думаю, что эти люди пока не готовы», – отметил он.

Напомним, новый министр вляпался в громкий скандал, не успев сесть в кресло.

Как сообщала Politeka, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.

Также Politeka писала, что новый министр сильно осрамился перед Зеленским.