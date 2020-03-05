Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов, который сменил Дмитрия Дубилета, негативно отзывался о тогда еще кандидате в президенты Владимире Зеленском

Кроме того, как свидетельствуют публикации на странице чиновника в Facebook, он активно поддерживал Петра Порошенко. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз).

В частности, Немчинов называл Зеленского "слугой Кремля" и "резидентом", публиковал материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения относительно его преданности интересам страны.

Также Немчинов писал в сети, что "организовывал праймериз" в "Европейскую солидарность" и на выборах президента проголосовал за Порошенко.

Немчинов уже отреагировал на возникшую вокруг его публикаций шумиху.

"Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют! Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за новый Кабмин.

Новым премьер-министром Украины назначили Дениса Шмыгаля. Кандидатуру которого представил Владимир Зеленский.

Вадима Пристайко назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Резникова Алексея назначили вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Михаила Федорова назначили вице-премьером и министром цифровой трансформации.

На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского. Верховная Рада поддержала эту кандидатуру.

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также ушла в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место занял министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.

Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:

Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Министр социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Минветеранов - Сергей Бессараб

Минюст - Денис Малюська

Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.