Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов, который сменил Дмитрия Дубилета, негативно отзывался о тогда еще кандидате в президенты Владимире Зеленском
Кроме того, как свидетельствуют публикации на странице чиновника в Facebook, он активно поддерживал Петра Порошенко. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз).
В частности, Немчинов называл Зеленского "слугой Кремля" и "резидентом", публиковал материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения относительно его преданности интересам страны.
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Также Немчинов писал в сети, что "организовывал праймериз" в "Европейскую солидарность" и на выборах президента проголосовал за Порошенко.
Немчинов уже отреагировал на возникшую вокруг его публикаций шумиху.
"Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют! Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов.
Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за новый Кабмин.
Новым премьер-министром Украины назначили Дениса Шмыгаля. Кандидатуру которого представил Владимир Зеленский.
Вадима Пристайко назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Резникова Алексея назначили вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Михаила Федорова назначили вице-премьером и министром цифровой трансформации.
На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского. Верховная Рада поддержала эту кандидатуру.
Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также ушла в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место занял министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.
Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:
Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов
Министр Кабинета министров - Олег Немчинов
Министр социальной политики - Марина Лазебна
Министерство спорта - Вадим Гутцайт
Министерство обороны - Андрей Таран
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба
Министр внутренних дел - Арсен Аваков
Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий
Минветеранов - Сергей Бессараб
Минюст - Денис Малюська
Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.
Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.
Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.