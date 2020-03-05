Новый министр финансов Украины Игорь Уманский ранее резко высказывался о вмешательстве представителей Международного валютного фонда в экономику нашей страны
В интервью "Эмигрантскому радио" в декабре 2019 года Уманский заявил, что МВФ не нужен Украине - и все из-за требуемых в ответ реформ. По его мнению, тогда как остальные страны занимаются защитой внутреннего производителя, мы открываем свои рынки.
"Рецепт реформ от МВФ всегда очень прост – максимальная либерализация экономики", - подчеркнул Уманский.
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Помимо этого, новый министр поделился своей точкой зрения насчет "пирамиды ОВГЗ", назвав ситуацию большой аферой.
"Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают большие иностранные банки. Эти банки платят налоги в других странах. Это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов", – подытожил Уманский.
Ранее мы сообщали, в Украине произошла перезагрузка Кабмина. 4 марта народные депутаты приняли отставку Алексея Гончарука с поста главы правительства. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль, чья кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским. Последний, к слову, предложил и Уманского на пост главы Минфина.
Главу Минздрава Зоряну Скалецкую, которая ушла в отставку после Новых Санжар, заменил министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.
Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:
Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов
Министр Кабинета министров - Олег Немчинов
Министр социальной политики - Марина Лазебна
Министерство обороны - Андрей Таран
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба
Министр внутренних дел - Арсен Аваков
Минветеранов - Сергей Бессараб
Минюст - Денис Малюська
Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.
Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.
Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.