Новый министр финансов Украины Игорь Уманский ранее резко высказывался о вмешательстве представителей Международного валютного фонда в экономику нашей страны

В интервью "Эмигрантскому радио" в декабре 2019 года Уманский заявил, что МВФ не нужен Украине - и все из-за требуемых в ответ реформ. По его мнению, тогда как остальные страны занимаются защитой внутреннего производителя, мы открываем свои рынки.

"Рецепт реформ от МВФ всегда очень прост – максимальная либерализация экономики", - подчеркнул Уманский.

Помимо этого, новый министр поделился своей точкой зрения насчет "пирамиды ОВГЗ", назвав ситуацию большой аферой.

"Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают большие иностранные банки. Эти банки платят налоги в других странах. Это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов", – подытожил Уманский.

Ранее мы сообщали, в Украине произошла перезагрузка Кабмина. 4 марта народные депутаты приняли отставку Алексея Гончарука с поста главы правительства. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль, чья кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским. Последний, к слову, предложил и Уманского на пост главы Минфина.

Главу Минздрава Зоряну Скалецкую, которая ушла в отставку после Новых Санжар, заменил министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.

Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:

Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Министр социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Минветеранов - Сергей Бессараб

Минюст - Денис Малюська

Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.