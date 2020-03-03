Нынешний Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике

Подобное мнение в эфире украинского телеканала озвучил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Politeka.net.

По его словам, в отношении текущего правительства "возник непонятный парадокс".

Корниенко также добавил, что доверие к президенту и его экономико-социальному курсу сохраняется достаточно высоким.

В то же время есть вопросы к выполнению курса и программы Зеленского, ответственность за которые возложена на Кабинет министров Алексея Гончарука.

"Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", - объяснил соратник главы государства.

Как утверждает Александр Корниенко, в отдельных сферах "царит определенный беспорядок". Политик также добавил, что важным вопросом также является промышленная политика, и для поддержки этой сферы могут назначить дополнительного вице-премьера.

"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник", - подчеркнул глава "Слуги народа", рассуждая о кадровых перестановках в силовом блоке.

Ранее мы рассказывали о тайной встречи премьер-министра Алексея Гончарука и главы ОПУ Андрея Ермака. Известно, что топ-чиновники встретились вечером, 2 марта, в одном из киевских ресторанов.

По информации журналиста Кристофера Миллера, в разговоре политики упоминали олигарха Игоря Коломойского.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу... Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - сообщил он.

Через время появилась информация о том, что на тайной встрече глава Офиса президента Андрей Ермак якобы выдвинул Алексею Гончаруку жесткий ультиматум.

2 марта Алексей Гончарук дал брифинг, на котором заявил, что не писал заявление об уходе в отставку.

"Я никаких заявлений на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал, очевидно на этой неделе будет еще много консультаций с президентом и Верховной Радой. Состоянием на сейчас я ничего больше комментировать не хочу", - заявил глава правительства.

Напомним, новым премьером может стать чиновник времен Януковича, украинцы взбесились.

Как сообщала Politeka, Гончарук после двойных платежек посоветовал торговать оружием и не только.

Также Politeka писала, что Гончарук порешает: Зеленский с СНБО пошел на кардинальные меры из-за карантина в Украине.