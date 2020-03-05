Президент Украины Владимир Зеленский сделал серьезную ошибку, но у него есть время, чтобы ее исправить

Как сообщает Politeka.net, такое заявление сделал политический эксперт Виктор Небоженко для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он также утверждает, что от этой политической ошибки его не сумели спасти ни Богдан, ни Ермак, ни другие соратники.

"Зеленский сделал большую политическую ошибку. И тут ему не Богдан не помог, не Ермак. Ну, они тоже слабенькие в этом смысле, ведь начинающие политики. Хотя Богдан выполнял важную функцию президента - волевого решателя. То есть, когда президенту нужно было много времени, то Богдан советовал, кого поставить и кто будет, что выполнять. Политическая ошибка была в том, что ему нужно было с самого начала дистанционироваться от премьерской работы", - отметил эксперт.

Он добавил, что Зеленский этого не сделал, поэтому ему придется разгребать последствия своих действий.

Виктор Небоженко вспомнил пример Порошенко, у которого с одной стороны был молодой и амбициозный Яценюк, который обрушил ему рейтинг на 20%. А потом приходит Гройсман с Винницы, а у него рейтинг не полетел, хотя он плохо разбирался в политике в отличии от Яценюка.

По мнению политического эксперта пример Порошенко показывает, что новый Кабмин может или разрушить рейтинг Зеленского, или наоборот увеличить.

"Поэтому у меня нет уверенности, что премьер Шмыгаль станет громоотводом или он наоборот будет набирать вес, а у Зеленского будет падать рейтинг. Дайте месяц, чтобы понять, что будет делать новый Кабмин", - резюмировал Небоженко.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».

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