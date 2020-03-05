Кандидат на пост главы Минэкономики Роман Жуковский не выходит на связь
Об этом пишет «РБК-Украина».
Несколько собеседников журналистов во фракции "Слуга народа" сообщили, что Жуковский исчез.
"Он уехал в США, вроде бы в Вашингтон. И сейчас просто не выходит на связь", - пояснил один из депутатов в монобольшинстве.
Напомним, Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в новом правительстве.
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При этом нового министра экономики так и не назначили.
Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за новый Кабмин.
Новым премьер-министром Украины назначили Дениса Шмыгаля. Кандидатуру которого представил Владимир Зеленский.
Вадима Пристайко назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Резникова Алексея назначили вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Михаила Федорова назначили вице-премьером и министром цифровой трансформации.
На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского. Верховная Рада поддержала эту кандидатуру.
Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также ушла в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место занял министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.
Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:
Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов
Министр Кабинета министров - Олег Немчинов
Министр социальной политики - Марина Лазебна
Министерство спорта - Вадим Гутцайт
Министерство обороны - Андрей Таран
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба
Министр внутренних дел - Арсен Аваков
Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий
Минветеранов - Сергей Бессараб
Минюст - Денис Малюська
Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.
Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.
Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.