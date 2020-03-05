Стало известно о ЧП в правительстве

Кандидат на пост главы Минэкономики Роман Жуковский не выходит на связь

Об этом пишет «РБК-Украина».

Несколько собеседников журналистов во фракции "Слуга народа" сообщили, что Жуковский исчез.

"Он уехал в США, вроде бы в Вашингтон. И сейчас просто не выходит на связь", - пояснил один из депутатов в монобольшинстве.

Напомним, Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в новом правительстве.

При этом нового министра экономики так и не назначили.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за новый Кабмин.

Новым премьер-министром Украины назначили Дениса Шмыгаля. Кандидатуру которого представил Владимир Зеленский.

Вадима Пристайко назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Резникова Алексея назначили вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Михаила Федорова назначили вице-премьером и министром цифровой трансформации.

На должность главы Минфина Зеленский предложил экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского. Верховная Рада поддержала эту кандидатуру.

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая также ушла в отставку прямиком из карантина в Новых Санжарах: ее место занял министр здравоохранения времен Виктора Януковича Илья Емец.

Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:

Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Министр социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Минветеранов - Сергей Бессараб

Минюст - Денис Малюська

Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.