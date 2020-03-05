За все время пребывания президента Владимира Зеленского на должности, метод отбора кадров на топ-должности не изменился

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политолог Руслан Бортник (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Меня очень разочаровывает, как это правительство выбирают. Я сегодня боюсь идти по улице Грушевского или Институтской - там хватают в правительство. Все, кто идет по улице. Шутка. А теперь давайте серьезно - Шмыгаль шесть месяцев работает руководителем ОГА. За это время он даже бюджет не реализовал. Ни одной программы не завершил. Невозможно оценить эффективность человека за шесть месяцев. Ну невозможно. Тем более, невозможно оценить эту эффективность за месяц работы правительства. Что это означает - до сих пор президент Зеленский и его команда не выстроили систему отбора кадров. Их проверки или мониторинга. Изучения, тестирования. Этого всего нет», - отметил он.

Это свидетельствует о том, утверждает Бортник, что Зеленский до сих пор «влюбляется» в кандидатов.

«До сих пор президент "влюбляется". Президенту понравился человек, и он готов ему доверять. Ему уже раз так понравился Гончарук. А потом он разлюбляет. Потому что человек разонравился, делает что-то плохое. Вот такой подход - это не правильно. Это русская рулетка. Ты дважды себе выстрелишь себе в висок, пока найдешь пустую ячейку. Так нельзя. Он политически влюбляется в этих людей. Это плохо. Это ведет к катастрофе. Этих людей Зеленскому кто-то подсвечивает. Он же не надевает темные очки, бороду, и идет на форумы, рынки, тусовки и отслеживает кандидатов. Ему их кто-то подсвечивает этих людей», - подчеркнул он.

По словам Бортника, «любовь» к Гончаруку закончилась ровно на кассетном скандале. Однако до этого предшествовали и другие моменты, среди которых – скандал с гигантскими зарплатами чиновников.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».

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