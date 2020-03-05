Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим предшественником Петром Порошенко

Разговор состоялся в Верховной Раде возле президиума перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства в чруде, 4 марта. Соответствующие кадры появились в сети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

В президиуме парламента завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским. Позже в президиум подошел Порошенко. Сначала он слушал.

Когда депутаты покинули президиум, к Владимиру Зеленскому подошел Петр Порошенко и несколько минут с ним разговаривал. О чем именно говорили политики неизвестно, однако по итогам разговора они пожали друг другу руки.

Заметив, что Порошенко и Зеленский ведут разговор, Разумков даже отвел глаза.

Отметим, такая встреча буквально всколыхнула украинский сегмент интернета. Пользователи активно комментируют рукопожатие Зеленского и Порошенко.

«Это шикарно», «Сколько смысла в одном фото», «Повел в Лукьяновское», «Ни один в глаза не смотрит. Стыдно обоим», «Это фото войдет в историю», «Вова плачет?», «Мальчику дал пару советов», «Очень интересно. Это, кажется, первое их рукопожатие со времён стадионных дебатов. При том что первым руку протянул Порох, Зеленский мог и не отвечать ему тем же. Но ответил, в результате получилось крайне редкое в политике рукопожатие двух президентов», - пишут в сети.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».

Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "Зарплата больше 2 млн".