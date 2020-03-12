В офисе президента Украины Владимира Зеленского избрали неправильную тактику, скрывая от населения настоящую цифру о зараженных коронавирусом

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Мы подошли как никто неподготовленные. Линия обороны Банковой заключается в том, чтобы народу не говорить правду. Сколько можно на рассказывать, что уже две недели один человек в Черновцах болеет. Вы что, нас за идиотов держите в этой стране? У нас 42 млн населения. В Польше уже один умер», - отметил он.

При этом другие страны, утверждает Пальчевский, приняли более радикальные меры для борьбы с коронавирусом. И Украине нужно последовать их примеру.

«В Италии за ночь скончались почти три сотни человек. Америка закрыла все границы, ввела войска в Нью-Йорк. Под предлогом доставки продуктов и посылок людям. Но, мудрое решение. Нам тоже нужно Национальную гвардию подтянуть. Потому что они доставляют, и заодно смотрят, чтобы люди не открывали двери, не бегали. Вы знаете наших людей», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось, зафиксированы новые случаи

«В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Черновицкой области, жена которого вернулся в Италию в течение последних 14 дней», - говорится в сообщении.

Уточняется, что тест на коронавирус проводила вирусологическая рефернс- лаборатория центра общественного здоровья. Зараженных уже изолировали.

Напомним, что Пальчевский: «У нас есть один супер-олигарх, и зовут его…»

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал президента: «Доверия к Зеленскому нет и больше не будет никогда».

Также Politeka писала, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».