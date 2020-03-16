Эксперт указал, что мир уже не будет прежним

Коронавирус меняет привычный уклад жизни, изменяя при этом и всех людей в мире

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line журналист, продюсер, медиа-эксперт Юрий Молчанов (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он отметил, что не явялется мистиком и материалистом, но абсолютно убежден, что коронавирус совершенно не случайно всколыхнул мир.

"Планета наша увлеклась собой: кино, вино, домино, деньги, виртуальная и реальная экономика, войны, криптовалюты. И вдруг оно все раз и стало какой-то микроскопической штукенцией, которую надо уметь разглядеть в микроскоп. И мы рассыпаемся, как карточный домик, мы разлетаемся в испуге по своим домам, запираемся, не понимаем, что делать. Ведь заметьте коронавирус - не самый сильный вирус, который случался в истории человечества", - сказал эксперт.

По его мнению, коронавирус показал настолько на самом деле беззащитно человечество, настолько люди слабы перед такой угрозой.

"Мы оказалась слабы и ничтожны без тех идеологических стержней, которые отличают нас от животного мира: умение любить, быть милосердным, самопожертвование. Вот все добродетели, которые, кажутся, нам пафосными, сейчас выходят на первый план. Сейчас у нас всех есть шанс понять, чем человек отличается от животного мира", - заметил Молчанов.

Кроме того, он считает, что существует огромная вероятность того, что это время назовут "эрой милосердия", ведь коронавирус все изменит и подарит миру второй шанс.

"Из этой ситуации, подавляющее большинство жителей Земли, выйдет совсем другими, ведь этот вирус изменяет все вокруг", - резюмировал журналист.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.