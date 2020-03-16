Є ті, кому закон не писаний

Поки великі міста вводять карантин і просять громадян максимально уникати місць масового скупчення людей, у Полтаві від розуміння небезпеки коронавіруса нереально далекі

Натовп народу біля входу в магазин секонд-хенду в центрі Полтави, який розташований у парі сотень метрів від обласної держадміністрації, який ігнорує всі правила безпеки, не на жарт розлютила свідомих жителів міста.

Фотодоказ злочинної безпечності людей показала в одній з полтавських груп у соцмережах Людмила Шацька, передає Politeka.

«16 березня. Третій день карантину в Полтаві. Це центр міста», – підписала знімки автор.

Публікація викликала жваву дискусію. Користувачі не приховують свого обурення, заявляючи, що люди піддають себе та інших величезному ризику в гонитві за ганчірками.

«Люди просто ідіоти!!! Через обноски готові наражатися на ризики! Ось я ще раз кажу – треба закрити всі магазини, окрім продуктових й аптек, бо люди не розуміють», «Все правильно, захворів, помер. А одягнути тебе немає в що. А тут лежиш такий ошатний, Луї Вітон, Армані, нехай не нове, ну фірмач», «Кому що. Пофіг на все. В секонді завоз. Люди д*б*ли», «Все це добре.....але вони наражають на небезпеку інших.! Сенс в карантині, якщо таке твориться!», «Народ! У вас замість мізків що? Я про черги в секонд. Вас б*я ... ніякий вірус не скосить», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що у зв'язку з карантином через коронавірус і зростаючу паніку громадяни масово закуповуються продуктами, штурмуючи супермаркети.

Тим часом у Львові, Одесі, а з завтрашнього дня і в Києві посилюють обмеження: закривають ТРЦ, супермаркети, кафе, ресторани і так далі. Працюватимуть тільки продуктові магазини, заправки та аптеки.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавірус.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус, ухвалено радикальне рішення: що зміниться з 17 березня.