Пандемия коронавируса, которая охватила мир, изменит его навсегда, и Украина не станет исключением

Более того, президент Владимир Зеленский не исключает, что в стране может быть при необходимости введено чрезвычайное положение. Однако раньше времени паниковать не стоит.

Такое мнение в эфире Politeka-online озвучил эксперт по вопросам государственной безопасности и генерал-майор юстиции Василий Вовк. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, основания для такого решения можно найти, а особенно сейчас, когда мы имеем угрозу здоровью и жизни граждан.

«Тут угроза мирового масштаба, поскольку речь идет не только об Украине или о войне на востоке страны. Речь идет о том, что беда во всем мире и в соседних странах также. И тут надо и изолироваться, и, вместе с тем, внутри вместе собраться касательно борьбы с ней», – подчеркнул гость студии.

Он обратил внимание на то, что граждан пугает словосочетание «чрезвычайное положение», однако напомнил, что украинцы уже, например, пережили военное положение, которое ввели в стране, когда в Керченском проливе Россия захватила в плен украинских моряков вместе с судами.

«Я думаю, наши люди привыкнут к этому. Ведь мы уже привыкли к смертям наших родных, близких, знакомых, соотечественников. Главное, чтобы у украинцев не было обреченности, чтобы мы все же понимали, что Украина и мы должны жить, потому что Украина – это мы, а мы – это Украина. Как бы пафосно это не звучало», – отметил эксперт.

Он добавил, что Украине не обойтись без потерь, но в этой войне она должна победить и выстоять, как делала это много раз раньше.

Напомним, в Киеве объявили чрезвычайное положение.

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