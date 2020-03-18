Поездка за границу завершилась массовой госпитализацией людей

Как передает Politeka.net, эту информацию подтвердила пресс-служба Львовского городского совета.

По информации местных властей, в городе сразу 24 человек госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.

Также сообщается, что медики взяли анализы у госпитализированных, но окончательный диагноз пока не установлен.

"Во Львове есть 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез – основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторного подтверждения этому нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов", – говорится в сообщении.

Известно, что среди госпитализированных украинцев 12 человек – это жители города Львова.

"Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Стоит отметить, что по состоянию на 18 марта в Украине 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два из которых - летальные.

Более того, в украинских супермаркетах ввели ограничение на продажу товаров в одни руки. С 18 марта в АТБ пиво, вода и напитки, которые продаются в пластиковых бутылках, будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус