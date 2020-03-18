Поездка за границу завершилась массовой госпитализацией людей
Как передает Politeka.net, эту информацию подтвердила пресс-служба Львовского городского совета.
По информации местных властей, в городе сразу 24 человек госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.
Также сообщается, что медики взяли анализы у госпитализированных, но окончательный диагноз пока не установлен.
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"Во Львове есть 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез – основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторного подтверждения этому нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов", – говорится в сообщении.
Известно, что среди госпитализированных украинцев 12 человек – это жители города Львова.
"Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее мы сообщали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.
Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.
Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
Стоит отметить, что по состоянию на 18 марта в Украине 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два из которых - летальные.
Более того, в украинских супермаркетах ввели ограничение на продажу товаров в одни руки. С 18 марта в АТБ пиво, вода и напитки, которые продаются в пластиковых бутылках, будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки.
Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.
Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".
Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус