Эпидемия коронавируса, от которого в Италии ежедневно умирают сотни людей, приобретет в Украине еще более масштабные размеры

Мы стоим на пороге потрясений и очень серьезного изменения всего: от государства до социальных отношений.

Такое мнение в эфире Politeka-online высказал политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Он уверен, что все только начинается.

«Во-первых, Украина еще не прошла пик эпидемии, и те картинки, которые мы видим сейчас в Италии, – это то, что будет у нас. Не должно быть никаких иллюзий. Здесь это будет в худшем издании», – пояснил эксперт.

При этом, отмечает Романенко, скрасить ситуацию не помогут ни замалчивание реального количества больных, ни проблемы с тестами. Она все равно будет хуже, чем в Италии.

При этом гость эфира советует не паниковать, поскольку от эпидемии все равно не спастись.

«Все мы неизбежно, скорее всего, переболеем этим вирусом, как говорят специалисты, и вопрос просто заключается в том, что каждый может сделать для того, чтобы минимизировать негативные последствии для себя», – подчеркнул политолог.

Государство из карантина тоже вряд ли выйдет прежним, получив «смертельный удар», и будет нуждаться в переформатировании. Сейчас единственно правильный шаг, который может сделать власть, это приложить все усилия, чтобы купировать проблему коронавируса.

«Необходимо создать особый фонд и в него перераспределять все деньги, освобождать ресурсы со второстепенных направлений и направлять их на минимизацию последствий от коронавируса и ослабления удара по экономике», – считает Романенко.

Пока же государство думает, что делать дальше, эксперт советует максимально самоизолироваться, чтобы обезопасить себя и своих родных от заражения.

Напомним, Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии.

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