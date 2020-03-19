Первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом Covid-19 на территории Донецкой области был обнаружен у жителя Мариуполя, который вернулся из Египта

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"Медики оказывают ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением", - заявил Кириленко.

Губернатор также попросил жителей Мариуполя и всей Донецкой области сохранять спокойствие и "заботиться о гигиене, в том числе и информационной", доверяя только официально подтвержденным сообщениям.

Напомним, всего, по состоянию на 23:00 18 марта, в Украине зафиксировано 16 случаев коронавируса: 10 в Черновицкой области, 1 в Житомирской, 2 в Киевской, 1 в Донецкой и 2 в Киеве.

Кроме того, проходят проверку на коронавирус люди в Винницкой, Ивано-Франковской и Черниковской областях, а также во Львове и Киеве.

Напомним, Министерство здравоохранения обратилось к украинцам в связи с распространением вируса. В ведомстве подчеркнули, что самым эффективным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день является самоизоляция. Это особенно актуально для людей в группах риска.

В связи с этим украинцев призвали оставаться дома на время карантина, чтобы не повышать риск своего заражения. Особенно опасны сейчас места массового скопления.

«Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована», - подчеркивают в МОЗ.

Кроме того, в министерстве напомнили о других важных правилах, которые нужно соблюдать во время пандемии.

«Не забывайте регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держите дистанцию. Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия», - призвали в министерстве.

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