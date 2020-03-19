Сейчас гарант старается общаться только с ближайшим окружением

Президент Украины Владимир Зеленский решил провериться на коронавирус

Глава государства уже сдал анализы и получены результаты теста. Об этом сообщают в Телеграм-канале "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

Выяснилось, что тест оказался негативным, то есть президент здоров.

Процедуры проверки будут повторяться часто, чтобы обезопасить гаранта.

Зеленский на данный момент старается коммуницировать только со своим «ближайшим» окружением.

Напомним, 18 марта стало известно, что народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом.

Больной находится на амбулаторном лечении в условиях самоизоляции.

По словам зараженного, сейчас он чувствует себя нормально. У избранника поднялась темепература до 38 градусов четыре дня назад. Политик сдал анализы, вызвав врачей. К слову, у медиков не оказалось тестов на коронавирус.

Шахов придерживался обычных рецептов - больше пил воды, ел малину, лимон.

Позже врачи все же взяли анализ на коронавирус, в результате чего и выснилось, что избранник болен им. По состоянию на 18 марта, депутат чувствовал себя хорошо.

Как отметил Шахов, коронавирус на самом деле не так страшен, как о нем говорят.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Украины Илья Емец обратился, по поводу усиления ограничений во время карантина.

По его словам, украинцы воспринимают меры безопасности во время карантина легкомысленно, пренебрегая установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты.

"Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких", - сообщил Емец.

Глава Минздрава также добавил, что власть в случае необходимости будет вводить еще более жесткий режим.

Напомним также, что на сегодняшний день больше всего случаев коронавируса в Украине зафиксированы в Черновицкой области.

По официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 18 марта, там подтверждены 10 случаев заражения.

Кроме того, сейчас в области ожидают результаты еще 11 человек, которые обратились к врачам с симптомами COVID-19.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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