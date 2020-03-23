Во время карантина украинская экономика может не выдержать, что вызовет бунты среди населения Украины

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Какое государство - такой и карантин. У нас всякие попытки закрутить гайки заканчиваются потерей резьбы. Для этого нужен эффективный и работающий полицейский аппарат. Можно прислушаться к предложению Портнова и снять всех бездельников из СБУ и налоговой полиции, которые кошамарят бизнес. Но я сомневаюсь, что они в таком случае проявят сознательность", - заметил эксперт.

Кроме того, он считает, что для Украины складывается ситуация идеального шторма - экономического шторма, на что указывают данные о бюджете Украины за январь-февраль 2020 года.

"22% у нас недовыполнения бюджета, 7 млрд дырки в бюджете за январь и февраль. Кроме того, рушится гривна, плюс выплаты по внешним долгам, в Украине застопорится экономика, возвращаются заробитчане. А 9 млрд долларов от заробитчан были хорошим подспорьем для экономики Украины", - высказался Золотарев.

Он добавил, что в этих реалиях маячит перспектива социального бунта среди населения Украины.

"В этом случае идут по пути - то, что лежит на поверхности: введем чрезвычайное положение (ограничим работу СМИ, запретим митинги и съезды партий, даже интернет могут отключить)", - сделал выводы политолог.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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