Коронавірус COVID-19 - найгірше захворювання, з яким довелося зіткнутися медику з Великобританії Клер Гераді

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

60-річний медик з Британії заразилася коронавірусом в Нью-Йорку, але ознаки хвороби проявилися на третій день після повернення в Королівство.

"Ранок почався з сухого кашлю. До цього він був досить легким, і я подумала, що це через тривалий переліт", − заявила вона і додала, що пізніше у неї піднялася температура, почалася лихоманка і тремтіння.

Досвідчений медик відразу зрозуміла, що заразилася коронавірусом COVID-19, оскільки сезон грипу вже підходив до кінця. Герада здала аналізи і пішла на самоізоляцію, щоб не наражати інших на небезпеку.

За словами 60-річної Клер, її стан стрімко погіршувався: вже через кілька годин вона втратила апетит, а вся їжа придбала металевий присмак. Приймати їжу їй довелося через силу, а через сухість в горлі замість чаю вона пила воду з лимоном.

Більш того, як розповідає медик, після захворювання у неї з'явилися виразки в носі, а на тлі хвороби вона постійно хотіла спати. Щоб збити температуру, вона тричі на день приймала по дві таблетки з парацетамолом.

Позитивні результати тесту на коронавірус COVID-19 вона отримала лише на четвертий день, але до цього часу в неї вже пройшла температура і зник кашель.

Герада впевнена, що абсолютна більшість тих, що заразилися коронавірусом зможуть поправитися. При цьому досвідчений британський медик зазначила, що не має проблем зі здоров'ям, але COVID-19 − найгірше з того, чим вона хворіла.

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