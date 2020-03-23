Коронавірус COVID-19 - найгірше захворювання, з яким довелося зіткнутися медику з Великобританії Клер Гераді
Про це пише британський таблоїд Daily Mail.
60-річний медик з Британії заразилася коронавірусом в Нью-Йорку, але ознаки хвороби проявилися на третій день після повернення в Королівство.
"Ранок почався з сухого кашлю. До цього він був досить легким, і я подумала, що це через тривалий переліт", − заявила вона і додала, що пізніше у неї піднялася температура, почалася лихоманка і тремтіння.
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Досвідчений медик відразу зрозуміла, що заразилася коронавірусом COVID-19, оскільки сезон грипу вже підходив до кінця. Герада здала аналізи і пішла на самоізоляцію, щоб не наражати інших на небезпеку.
За словами 60-річної Клер, її стан стрімко погіршувався: вже через кілька годин вона втратила апетит, а вся їжа придбала металевий присмак. Приймати їжу їй довелося через силу, а через сухість в горлі замість чаю вона пила воду з лимоном.
Більш того, як розповідає медик, після захворювання у неї з'явилися виразки в носі, а на тлі хвороби вона постійно хотіла спати. Щоб збити температуру, вона тричі на день приймала по дві таблетки з парацетамолом.
Позитивні результати тесту на коронавірус COVID-19 вона отримала лише на четвертий день, але до цього часу в неї вже пройшла температура і зник кашель.
Герада впевнена, що абсолютна більшість тих, що заразилися коронавірусом зможуть поправитися. При цьому досвідчений британський медик зазначила, що не має проблем зі здоров'ям, але COVID-19 − найгірше з того, чим вона хворіла.
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