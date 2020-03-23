Россия использует ситуацию с коронавирусом для того, чтобы "добить" Украину



Такое мнение в эфире Politeka On-line выразил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, прежде всего, обострение отношений будет между США и РФ.

"Это диктаторская страна (РФ - ред.) и чем хуже ситуация там, тем будет больше обострятся ситуация во внешней политике. Уже в России говорят, что COVID 19 придуман Америкой, чтобы убить Россию. Это уже началось.", - уверен эксперт.

Также он подчеркнул, что Владимир Путин становится все более агрессивным.

"Он не знает, что происходит во внешнем мире. Он думает, что в России его люди любят и все за него. Предсказать его невозможно.", - уверен он.

В то же время бывший военный уверен, что к его агрессии нужно быть готовым.

"Это как загнанное животное, которое начинает огрызаться. А в угол его загоняют все больше и больше", - заявил офицер.

Ситуацию с распространением коронавируса в мире, и ослабление Украины РФ использует сполна.

"К сожалению это так. Россия или Путин будут использовать это, как использовали вашу Революцию, когда брали Крым. Он (Путин - ред.) использует любую слабость, чтобы добить человека или добить страну. Это вот такой КГБшный менталитет", - заключил он.



Напомним, боевые бабки Путина показали метод спасения от коронавируса

А еще Politeka писала, что Путин взбесил россиян поездкой в Украину, сеть кипит

Также Politeka сообщала, что Путин со своей короной довел россиян до ручки, сеть кипит