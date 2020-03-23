Россия использует ситуацию с коронавирусом для того, чтобы "добить" Украину
Такое мнение в эфире Politeka On-line выразил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, прежде всего, обострение отношений будет между США и РФ.
"Это диктаторская страна (РФ - ред.) и чем хуже ситуация там, тем будет больше обострятся ситуация во внешней политике. Уже в России говорят, что COVID 19 придуман Америкой, чтобы убить Россию. Это уже началось.", - уверен эксперт.
Также он подчеркнул, что Владимир Путин становится все более агрессивным.
"Он не знает, что происходит во внешнем мире. Он думает, что в России его люди любят и все за него. Предсказать его невозможно.", - уверен он.
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В то же время бывший военный уверен, что к его агрессии нужно быть готовым.
"Это как загнанное животное, которое начинает огрызаться. А в угол его загоняют все больше и больше", - заявил офицер.
Ситуацию с распространением коронавируса в мире, и ослабление Украины РФ использует сполна.
"К сожалению это так. Россия или Путин будут использовать это, как использовали вашу Революцию, когда брали Крым. Он (Путин - ред.) использует любую слабость, чтобы добить человека или добить страну. Это вот такой КГБшный менталитет", - заключил он.
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