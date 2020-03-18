Путин больше не знает, чем себя занять

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который осрамился выходкой с короной

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Алеша Ступин в Twitter.

Так, Путин на ней лежит со спущенными штанами, а корона надета на его пятую точку. При этом дополняет ее колорадская лента. Снимок спровоцировал настоящий снимок среди пользователей сети.

«Самый главный корона вирус», «расцвет через 20 лет», «гениально», «боже, срамота!», «это же коронаворус», «жопа всея Руси», «робот Федор – это ты?», «кажется, двойник Путина того, поехал. Несите нового!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин часто становится героем фотожаб. Особенно новые кратинки всплывают после скандальных заявлений и действий гаранта.

Так, недавно Госдума поддержала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Таким образом, существует вероятность, что Путин еще десятки лет пробудет при должности.

Эксперты говорят, что если поправки в Конституцию, которые собираются внести, примут, то с юридической точки зрения появится необходимость обнулить президентские сроки.

В результате это будет уже другой институт президентства и на него не смогут распространяться ограничения старого.

Известный соратник Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров, поддержал идею обнуления сроков президента. По его словам, норма Конституции РФ об ограничении сроков пребывания президента в должности должна быть навсегда исключена из Основного закона.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.