Такой реакции он, видимо, не ожидал

Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких и гневных комментариев стала информация о том, что Владимир Путин сегодня, 18 марта, приедет в оккупированный Крым.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Владимир Путин сегодня приедет в Севастополь: Встретится с представителями общественности полуострова и вручит государственные награды строителям Крымского моста", - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на новость и пожелали Владимиру Путину "попутного коронавируса" во время поездки в оккупированный Крым.

"Нищета и разруха, а вертухай устраивает шоу и дарит медальки", "Вторую Звезду Ротенбергу?", "Попутного ему коронавируса", "Когда же дед, наконец, угомонится? Ведь, достал уже!", "Лучше бы строителям моста деньги выплатил за работу", "Я могу сравнить Путина с Кощеем бессмертным, и впрямь вируса не боится. Или есть противоядие? Собирается править до 2036 года, после обнуления", - пишут они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин огорошил россиян своим диагнозом.

Поводом для появления едких комментариев стало заявление пресс-секретаря президента РФ о том, может ли Владимир Путин быть заражен коронавирусом.

"Песков на вопрос «Сдавал ли Путин сдавал анализ на коронавирус?»: Информация о здоровье президента — это не то, что предназначено в деталях для широкой публикации. Президент работает на полную катушку как всегда. Все, что нужно для защиты президента, все делается", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что Владимир Путин явно болен и эту информацию Кремль скрывает.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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